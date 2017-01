Ulloa Tegas Tolak Main dengan Leicester

LEICESTER – Penyerang Leicester City, Leonardo Ulloa, mengaku tidak akan bermain lagi untuk Leicester City. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut memang sudah tidak ingin bermain sejak beberapa pekan lalu.

Sebelumnya, Ulloa sempat mengatakan ingin segera meninggalkan King Power Stadium sejak jendela transfer pemain pada Januari 2017 dibuka. Namun hingga saat ini, klub seakan menahan kepergian pemain berusia 30 tahun itu.

Sebagaimana dilansir Sportsmole, Selasa (31/01/2017), Alaves dan Sunderland kabarnya tertarik meminang jasa Ulloa dalam waktu dekat. Namun, pelatih Claudio Ranieri bersikeras tidak mengizinkan pemainnya itu pergi, kecuali telah menyelesaikan evaluasi yang akan dilakukan klub.

Saat ini, penutupan jendela transfer pemain Januari 2017 akan segera ditutup kurang dari 48 jam. Meski demikian, masa depan Ulloa bersama tim masih belum menemukan kepastian. Melalui akun media sosialnya, Ulloa mengungkapkan perasaannya dan mengklaim telah dikhianati oleh Ranieri.

With all respect for LCFC FANS.

I feel betrayed by Ranieri and let down by the club. I will not play again for them...