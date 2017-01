Ngakak! Kiper Dikartu Merah Usai Buang Air Kecil di Belakang Gawang

GLASGOW—Bertanding selama 90 menit tentu membutuhkan stamina yang baik untuk para pesepakbola. Tak hanya harus mampu menjaga kekuatan dan tempo bermain, namun para pemain juga harus menjaga agar tak ke kamar mandi untuk membuang air kecil.

Mantan penjaga gawang Arsenal, Jens Lehmann pernah tertangkap basah membuang air kecil pada pertandingan. Ia melakukan itu ketika gawangnya tak sedang di serang, ia berlari ke belakang gawang dan menunaikan kebutuhannya.

Kini, kejadian serupa terjadi di Glasgow, Skotlandia. Penjaga gawang Shettleston, Gary Whyte harus menunaikan kebutuhan tersebut di belakang gawang. Namun berbeda dengan Lehmann, Whyte memiliki sedikit nasib sial.

Wasit yang melihat tingkah laku Whyte memutuskan untuk memberikan kartu merah kepada penjaga gawang muda berpaspor Skotlandia tersebut.

“Penjaga gawang Shettleston Gary Whyte dikeluarkan wasit pada menit 72, karena buang air kecil di belakang gawang,” tulis Shotts Bos Accord yang merupakan akun Twitter tim sang lawan pada pertandingan tersebut.

Shettleston goalkeeper Gary Whyte sent off after 72 minutes for having a pee behind the goals