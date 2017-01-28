Raheem Sterling Bawa Man City Unggul 1-0 Sebelum Babak Pertama Berakhir

Bagas Abdiel
Sabtu, 28 Januari 2017 - 22:55 wib
LONDON – Manchester City berhasil mencetak gol pertama ke gawang tuan rumah Crystal Palace sebelum babak pertama usai di laga babak keempat Piala FA musim ini, Sabtu (28//1/2017). Gol Man City berhasil di cetak Raheem Sterling di menit ke-43.
Gol pertama itu datang melalui umpan Gabriel Jesus ke arah kotak penalti Palace. Hingga akhirnya umpan itu disambut Sterling dan diselesaikan dengan tendangan indah ke gawang Hennessey.
Susunan Pemain
CRYSTAL PALACE XI (4-5-1): Hennessey, Tomkins, Kelly, Ward, Flamini, Lee, Townsend, Mutch, Ledlye, Benteke, Schlupp.
MAN. CITY XI (4-5-1): Caballero, Clichy, Kompany, Kolarov, Sagna, Sterling, Toure, Delph, Sane, Silva,Jesus.
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