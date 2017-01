Belum Mau Pensiun, Xavi Perpanjang Masa Bakti dengan Al Sadd SC

DOHA - Gelandang gaek Xavi Hernandez telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya dengan Al Sadd SC. Eks ikon Barcelona itu pun dipastikan akan tetap bermain di Liga Qatar setidaknya hingga 2018. Hal ini dikofirmasi pihak Al Sadd SC di laman resmi mereka.

Pemain berusia 37 tahun itu gabung Al Sadd SC dari Blaugrana pada 2015 dengan deal awal dua tahun. Namun, Xavi kini dipastikan telah setuju dengan tambahan kontrak berdurasi satu tahun.

Sejak meninggalkan Camp Nou, mantan pilar Timnas Spanyol ini telah membuat hampir 50 penampilan untuk Al Sadd SC, yang saat ini menempati peringkat dua Qatar Stars League setelah melakoni 12 laga.

Sebagai informasi, musim lalu Al Sadd SC finis di tempat ketiga dan posisi tersebut cukup membawa mereka lolos ke Liga Champions Asia. Xavi dan kolega bakal menghadapi wakil Iran, Esteghlal pada Februari 2017 pada babak play-off untuk memperebutkan tempat di fase grup.

