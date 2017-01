M'Baye Niang Resmi Merapat ke Watford

WATFORD - Klub Liga Primer Inggris, Watford resmi mengumumkan transfer penyerang M'Baye Niang dari AC Milan. Penyerang berusia 22 tahun itu gabung The Hornets dengan status pinjaman hingga akhir musim ini.

Via laman resmi mereka, Watford juga menyatakan bahwa mereka memiliki opsi untuk mempermanenkan status penyerang berkebangsaan Prancis itu di akhir masa pinjaman.

Meski tak disebutkan dalam pengumuman ini, akan tetapi media-media di Inggris menyebut kalau Watford harus mengeluarkan dana sebesar 500 ribu euro untuk meminjam Niang dan harus membayar 18 juta euro jika ingin mempermanenkan statusnya.

#watfordfc is delighted to confirm the signing of M'Baye Niang from @acmilan.



Welcome @MBaye9Niang!



More info: https://t.co/PTgFJ9ISx6 pic.twitter.com/nl90j3995l