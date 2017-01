Griezmann Unggah Foto Stadion Old Trafford

PARIS –Theo Griezmann selaku adik dari penyerang Atletico Madrid yakni Antoine Griezmann, baru saja mengunggah foto di akun resmi twitter-nya. Dalam akun Twitter bernama @TheoGriezmann itu, Theo menggunggah foto tampak atas Stadion Old Trafford.

Hal itu semakin mengindikasikan sang kakak akan membela Setan Merah per musim 2017-2018. Dalam beberapa minggu terakhir Antoine memang dikait-kaitkan dengan Man United.

Demi memboyong Antoine ke Old Trafford, Man United siap menebus klausul pelepasan penyerang berpaspor Prancis yang mencapai 86 juta pounds atau sekira Rp1,4 triliun. Selain itu, The Red Devils sudah menyiapkan nomor favorit Antoine yakni tujuh.

Saat ini kostum nomor tujuh Man United tak ada pemilik setelah Memphis Depay memutuskan hengkang ke Olympique Lyon. Meski demikian, bukan kali ini saja Theo menggungah foto yang terkait Man United di akun Twitter-nya.

Sebelumnya, Theo mengatakan Depay telah membuat kesalahan dengan hengkang ke Les Gones –julukan Lyon. Theo menyebut Man United jelas jauh lebih kuat ketimbang Lyon asuhan Bruno Genesio itu.

Sorry Memphis i think old trafford is better ! 🙈🙄 pic.twitter.com/ROFTTYHNJL