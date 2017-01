Bravo Tampil Payah, Manchester City Boyong Tom Heaton

MANCHESTER – Manchester City berupaya mendatangkan kiper Burnley, Tom Heaton, pada bursa transfer Januari 2017. Hal itu dilakukan Man City setelah kecewa dengan penampilan sang kiper utama, Claudio Bravo.

Seperti diberitakan The Sun, Rabu (25/1/2017), The Citizens –julukan Man City– menawar Heaton di angka 15 juta pounds atau sekira Rp250 miliar. Sekadar informasi, harga tersebut sesuai dengan uang yang diminta manajemen The Clarets –julukan Burnley.

Diyakini transfer segera terealisasi. Heaton tampil brilian bersama Burnley asuhan Sean Dyche. Di Liga Inggris 2016-2017, penjaga gawang berusia 30 tahun memiliki rata-rata penyelamatan 2,29 per pertandingan.

Ketangguhan Heaton di bawah mistar gawang kerap membuat sang lawan patah arang. Manchester United adalah salah satu klub yang merasakan ketangguhan pemegang dua caps bersama Timnas Inggris tersebut.

Heaton dinilai layak menggantikan posisi Bravo yang tampil buruk bareng Man City musim ini. Dari 19 penampilan di Liga Inggris, gawang kapten Timnas Cile itu kemasukan 25 kali! Bahkan sebanyak 16 dari 24 shot on target terakhir yang dilepaskan pemain lawan berhasil masuk ke gawang mantan kiper andalan Barcelona itu.