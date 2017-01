Dianggap Lamban, Mourinho Pecat Ball Boy di Old Trafford

MANCHESTER - Arsitek Manchester United, Jose Mourinho, dikabarkan telah memecat para ball boy alias tukang ambil bola alias anak gawang klub di Old Trafford, dan menggantikan mereka dengan pemain-pemain dari akademi.

The Special One kabarnya kesal melihat betapa lambannya kinerja para ball boy. Mou kesal melihat betapa lambatnya bola masuk lagi ke dalam lapangan saat laga di Old Trafford musim ini, terlebih saat Man United tengah mencari gol kemenangan atau saat tertinggal.

Dan sang manajer pun kini memutuskan untuk memecat para anak gawang yang ditunjuk oleh Manchester United (MU) Foundation.

Menurut laporan yang diturunkan The Mirror, Mou sudah mengubah sistem yang ada dan menghentikan MU Foundation menyediakan jasa anak gawang, dimulai dengan pertandingan kandang melawan Liverpool beberapa waktu lalu.

Manajer berkebangsaan Portugal itu lantas memilih untuk menunjuk para pemain muda dari akademi, yang ia yakini mampu memahami permainan dengan lebih baik dan bisa mengembalikan bola lebih cepat.

Sumber orang dalam dari Man United yang tidak disebutkan namanya mengatakan pada Mirror; "Manajer tak senang dengan apa yang ada sebelumnya. Dia ingin anak gawang yang bekerja lebih cepat, terutama ketika Man United menyerang atau waktu hampir habis."

"Dia merasa dengan mendatangkan pemain akademi, mereka yang bisa memahami permainan, akan tahu betapa pentingnya memasukkan bola dengan cepat. Tentu saja, ada spekulasi apakah hal yang sama akan dilakukan ketika tim lawan yang menyerang," terangnya.