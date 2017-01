Retak Tulang Tengkorak, Bale Doakan Ryan Mason Cepat Pulih

MADRID – Gelandang Hull City, Ryan Mason, terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat usai terlibat insiden adu kepala dengan bek Chelsea, Gary Cahill, di laga pekan ke-22 Liga Inggris 2016-2017, akhir pekan lalu.

Pihak klub menjelaskan, Mason mengalami retak pada tulang tengkoraknya. Meski begitu, kondisi mantan pemain Tottenham Hotspur itu dipastikan stabil.

Mason harus mendapat perawatan intensif selama beberapa waktu. Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak usai mendengar mengenai insiden tersebut.

Melalui akun Twitter pribadinya, bintang Real Madrid, Gareth Bale, mendoakan Mason agar lekas pulih. Ia pun memberikan dukungan moril kepada keluarga pemain berpaspor Inggris tersebut.

“Cepat sembuh Mase!! Dukungan untukmu dan keluargamu, tetap kuat!!” tulis Bale pada akun Twitter pribadinya.

Get well soon Mase!! Thoughts are with you and your family, stay strong!!! @RyanMason pic.twitter.com/HLU2tN5irN