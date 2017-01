Hot Soccer: De Gea Ajak sang Pacar Nonton Konser Avenged Sevenfold

MANCHESTER – Sudah bukan rahasia lagi jika penjaga gawang Manchester United, David de Gea menyukai musik heavy metal. Alhasil, saat band asal Amerika Serikat, Avanged Sevenfold menggelar konser di Kota Manchester, mantan kiper Atletico Madrid itu tidak melewatkan kesempatan untuk menyaksikannya secara langsung.

Bahkan De Gea tidak datang sendirian di konser tersebut. Pemain berpaspor Spanyol itu juga mengajak sang pacar yakni Edurne untuk menyaksikan aksi panggung Brooks Wackerman dan kawan-kawan.

Selain itu, De Gea juga mendapat akses untuk bertemu anggota Avenged di belakang panggung. Tak lupa, kesempatan itu dimanfaatkan De Gea dan seluruh personel Avenged untuk berfoto bersama dengan sebuah jersey Man United dengan nama “Avenged” bernomor 7.

Melalui akun Twitter resminya, Avenged juga menuliskan kesenangannya bisa bertemu dengan kiper 26 tahun tersebut. Bahkan mereka juga menyebut De Gea merupakan salah satu kiper terbaik di dunia.

It was a pleasure to meet one of the worlds greatest goalkeepers tonight in Manchester. Great guy, HAIL TO THE KING. 👑 #thestageworldtour pic.twitter.com/v5uQlCI3S1