Tinggalkan Sriwijaya FC, Try Hamdani Gabung PSS Sleman

PALEMBANG - Penjaga gawang kedua Sriwijaya FC (SFC) mengambil keputusan mengejutkan. Meski sudah ikut latihan bersama punggawa Laskar Wong Kito selama dua hari, Try Hamdani pamit meninggalkan SFC.

Dia pamit bukan karena tidak betah, tapi demi sebuah pengalaman. Pemain asal Palembang ini ingin mengasah kemampuannya bersama PSS Sleman di Divisi Utama 2017.

"Kita terkejut juga dia mau ke PSS Sleman, padahal dia layak bersama SFC di kasta tertinggi. Dia salah melangkah, karena dia punya kualitas dan kita siapkan untuk gantikan Teja Paku Alam kalau bela Timnas," kata Pelatih Kepala SFC Widodo C Putro, Kamis (19/1/2017).

Namun, tekad punggawa muda Laskar Wong Kito ini sepertinya sudah bulat. Dia ingin mencari pengalaman bersama PSS Sleman. Tak banyak yang bisa dibuat jajaran pelatih untuk menahan Try.

"Saya sudah bicara dengan dia berjam-jam, saya berikan pencerahan bila dia beruntung bisa main di kampung halaman," kata Pelatih Kiper Hendro Kartiko.

Hendro pun berjanji akan memberikan tempat khusus buat Try. Try akan lebih sering diturunkan lagi musim ini. Tapi hal itu tak membuat Try bergeming. Dia masih bersikukuh untuk pindah ke PSS Sleman.