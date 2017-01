Nonton Konser Avenged Sevenfold, David De Gea Foto Bareng M. Shadows Dkk

MANCHESTER – Kiper Manchester United, David De Gea, memanfaatkan masa off-nya pada awal pekan ini dengan menonton konser band Avenged Sevenfold di Manchester. Sudah jadi rahasia umum memang kalau sang kiper penggemar berat musik heavy metal.

Dalam kesempatan ini, De Gea mengajak sang kekasih yang juga seorang penyanyi dan presenter asal Spanyol, Edurne. Avenged Sevenfold sendiri memang tengah menggelar tur dunia setelah meluncurkan album teranyar mereka, 'The Stage' pada akhir 2016.

Nah, saat band heavy metal asal Amerika Serikat itu mampir ke Manchester, De Gea pun tak mau melewatkan kesempatan menyaksikan salah satu band favoritnya itu secara live. Konser sendiri digelar di Manchester Arena.

Menariknya, kiper berusia 26 tahun itu mendapat akses ke backstage dan berfoto bareng dengan band yang digawangi M. Shadows (vokal), Synyster Gates (lead guitar), Zacky Vengeance (rhythm guitar), Johnny Christ (bass), dan Brooks Wackerman (drum) tersebut.

Avenged Sevenfold, lewat akun Twitter resmi mereka pun mengunggah foto tersebut dan menyebut sang penjaga gawang sebagai salah satu kiper terhebat di dunia.

Man United sendiri memang tak memiliki jadwal bermain di tengah pekan ini. Setan Merah baru akan kembali beraksi ketika bertandang ke bet365 Stadium yang merupakan markas dari Stoke City pada akhir pekan ini.

It was a pleasure to meet one of the worlds greatest goalkeepers tonight in Manchester. Great guy, HAIL TO THE KING. 👑 #thestageworldtour pic.twitter.com/v5uQlCI3S1