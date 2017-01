Demi Luis Enrique, Rakitic Rela Loncat dari Jembatan

BARCELONA – Gelandang Barcelona, Ivan Rakitic, rela mengorbankan nyawanya demi sang pelatih yakni Luis Enrique. Bahkan, Rakitic rela loncat dari jembatan jika harus berkorban demi Lucho –sapaan akrab Enrique.

Tidak heran Rakitic begitu respek kepada sang pelatih. Enrique adalah sosok yang membawa Rakitic dari Sevilla ke Barcelona pada musim panas 2014. Bujuk rayu Enrique kepada manajemen Barcelona membuat Raksasa Katalunya mendatangkan Rakitic dengan biaya 15 juta pounds atau sekira Rp246 miliar.

Namun, masa depan Enrique sendiri masih belum ada kepastian. Saat ini, kontrak Enrique akan habis pada 30 Juni 2017, namun belum ada tanda-tanda negosiasi antara Enrique dan Barcelona.

Karena itu jika nantinya Enrique memutuskan meninggalkan Estadio Camp Nou dan melatih klub lain, bukan tak mungkin Rakitic akan ikut diboyong. Sekadar diketahui, dalam tiga musim terakhir Rakitic selalu menjadi andalan Enrique mengisi lini tengah Blaugrana –julukan Barcelona. Bahkan pada 2014, Enrique berani menaruh Xavi Hernandez ke bangku cadangan demi mengakomodasi kualitas Rakitic.

“Luis Enrique memberikan saya kepercayaan diri. Ia selalu membuat saya nyaman berada di tim. Selain itu, Luis Enrique adalah sosok yang membawa saya ke Barcelona. Jika saya harus loncat dari jembatan untuknya, saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu,” ujar Rakitic mengutip dari Four Four Two, Rabu (18/1/2017).