Manchester United Resmi Perpanjang Kontrak Antonio Valencia

MANCHESTER – Manchester United resmi memperpanjang kontrak salah satu gelandang serangnya yakni Antonio Valencia. Pemain berpaspor Ekuador itu resmi bergabung dengan Man United pada 2009 dari Wigan Athletic.

Dilansir dari laman resmi Man United, Valencia resmi memperpanjang masa baktinya hinggga musim 2017-2018. Semenjak tujuh musim membela Setan Merah –julukan Man United, Valencia telah membukukan 271 penampilan dan mencetak 21 gol.

Tak hanya itu, Valencia juga pernah membawa Man United menjuarai Liga Inggris musim 2010-2011 dan 2012-2013. Kemudian, mantan pemain Villareal ini juga membawa Manchester Merah menyabet gelar Piala FA musim 2015-2016.

Bersama Man United, Valencia juga tidak kering gelar individu. Pada musim pertamanya bersama Setan Merah, dirinya dinobatkan sebagai PFA Premier League Team of The of Year pada musim 2009-2010. Selain itu, Valencia juga dinobatkan sebagai Manchester United Players’Player of The Year dan Goal of The Year pada 2011-2012.