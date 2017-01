Wenger: Enam Tim Masih Bisa Juara Liga Inggris Musim Ini

LONDON - Manajer Arsenal Arsene Wenger, menyatakan sedikit kaget dengan ketatnya persaingan juara Liga Primer Inggris musim ini. Menurutnya tak ada lagi Big Four, melainkan Big Six. The Professor terkejut setelah melihat selisih poin dari enam tim teratas di klasemen.

Chelsea saat ini unggul tujuh poin dari peringkat kedua Tottenham Hotspur dan peringkat ketiga Liverpool. Namun, Manchester United yang bercokol di peringkat enam, hanya berselisih 12 poin dari Chelsea.

Gap ini menurut Wenger tidaklah terlampau jauh. Apalagi Liga Primer masih menyisakan 17 pekan. Wenger menilai apa pun bisa terjadi dalam perjalanan menuju gelar juara liga.

“Ini pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, terdapat enam tim yang bersaing di papan atas untuk menjadi juara hingga pekan ini. Chelsea punya keuntungan besar, tetapi tim-tim lain juga memiliki kinerja bagus,” ungkap Wenger seperti dimuat Goal UK.

“Tidak ada tim yang menurunkan performa. Enam tim masih bisa jadi juara musim ini. Jadi kuncinya terletak pada konsistensi dan fokus. Ada yang berkompetisi di Eropa dan menjalani partai di ajang piala. Siapa yang mampu terus konsisten sampai akhir musim? Tak seorang pun tahu!” jelasnya.

Arsenal sendiri saat ini masih tertahan di peringkat empat klasemen, terpaut delapan poin dari Chelsea.