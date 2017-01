Mourinho: Man United Bisa Kalahkan Liverpool jika Injury Time Lebih Lama

MANCHESTER - Juru taktik Manchester United, Jose Mourinho, mengklaim kalau anak asuhnya sejatinya bisa meraih kemenangan lawan Liverpool jika diberi waktu tambahan beberapa menit lagi di masa injury time babak kedua.

Liverpool bertandang ke Old Trafford di matchweek 21 Liga Primer Inggris. Bermain dengan high pressing plus serangan balik cepat, The Reds akhirnya bisa unggul lebih dulu lewat sepakan penalti James Milner pada menit ke-27.

Namun, mereka gagal membendung serangan tuan rumah di akhir-akhir laga. Di menit 84, gawang Liverpool yang dikawal Simon Mignolet akhirnya bobol juga oleh tandukan Zlatan Ibrahimovic dari dalam kotak penalti.

Gol tersebut tak lepas dari perubahan taktik yang dilakukan oleh Mourinho. Buntu lewat serangan-serangan bola bawah, The Special One pun memainkan direct football dengan melepas hoof ball setelah memasukkan Marouane Fellaini.

Keputusan in terbukti tepat. Ya, barisan belakang Liverpool yang dikomandoi Dejan Lovren kesulitan dengan postur tubuh pemain Belgia tersebut.

Mourinho sendiri yakin bahwa jika ada tambahan waktu beberapa menit lagi di injury time babak kedua, timnya pasti akan bisa menang. Apalagi di sepanjang laga mereka juga memiliki banyak peluang bagus.

"Kami kehilangan banyak peluang penting. Saya melihat beberapa penyelamatan bagus oleh kiper, saya melihat Mkhitaryan mengumpan bola (ke belakang Martial), saya melihat bola tandukan Fellaini membentur tiang. Saya melihat begitu banyak hal yang terjadi kemudian, tetapi gol itu tidak datang juga," celoteh Mourinho di laman resmi Man United.

"Akhirnya, gol datang juga. Saya yakin jika kami mendapat beberapa menit lagi, kami akan bisa memenangkan pertandingan," kilahnya.