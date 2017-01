Jurgen Klopp Tak Heran Emre Can Jadi Man of the Match di Laga Kontra Man United

MANCHESTER - Manajer Liverpool, Jurgen Klopp melemparkan pujiannya pada sang gelandang, Emre Can yang tampil gemilang di laga kontra Manchester United tadi malam. Klopp menilai gelandang asal Jerman itu punya kemampuan yang luar biasa sehingga ia tidak kaget Can bermain apik sepanjang laga dan terpilih jadi man of the match.

Can tampil dominan di lini tengah Liverpool, di mana ia mampu mengatur aliran bola Liverpool sepanjang pertandingan, sekaligus mematikan gelandang andalan Manchester United, Paul Pogba..

Klopp sendiri mengaku puas dengan penampilan gelandang berusia 23 tahun itu yang ia nilai bermain cemerlang sepanjang laga.

"Dia (Can) benar-benar bermain dengan bagus, namun itulah yang saya harapkan dari dirinya. Saya sama sekali tak kaget karena saya tahu ia bisa bermain seperti itu," kata Klopp, seperti dimuat laman resmi Liverpool.

"Penampilan itu merupakan refleksi dari kualitasnya. Anda seharusnya tidak terkejut ketika ia bermain dengan sangat baik, namun Anda juga tidak seharusnya terkejut ketika ia bermain biasa-biasa saja karena dia merupakan pemain muda." urai The Normal One.