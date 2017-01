MANCHESTER UNITED VS LIVERPOOL: Video Perdebatan Mourinho vs Klopp di Touchline

MANCHESTER - Laga north-west derby antara Manchester United versus Liverpool yang berakhir 1-1 di Old Trafford tadi malam memang berlangsung panas. Tensi tinggi pun menjalar sampai ke kedua manajer.

Ya, Jose Mourinho dan Jurgen Klopp yang selama ini dikenal punya hubungan baik dan selalu saling respek, sampai clash alias adu mulut di touchline pada akhir-akhir laga.

Hal ini dipicu dari aksi 'kotor' gelandang Man United, Ander Herrera yang melakukan 'professional foul' dengan menarik kaus penyerang Liverpool, Roberto Firmino secara sengaja.

Firmino sendiri bereaksi, ia terlihat meninju wajah Herrera. Beruntung ia tak diusir wasit, sementara Herrera diganjar kartu kuning oleh sang pengadil.

Saat itu, Liverpool memang tengah melancarkan serangan balik cepat dan sangat berpotensi membahayakan gawang Man United. Klopp pun sontak mencak-mencak, ia lantas terlibat adu mulut dengan Mou dan juga asisten pelatih Man United, Rui Faria.

Berikut video Mou vs Klopp di touchline:

