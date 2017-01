MANCHESTER UNITED VS LIVERPOOL: Strategi Operan Panjang Setan Merah Buat The Reds Kesulitan

MANCHESTER - Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, menyayangkan perubahan strategi permainan yang diterapkan Manchester United di laga matchday ke-21 Liga Inggris musim ini, Senin (16/1/2017) dini hari WIB. Klopp mengatakan, strategi operan panjang Man United membuat Liverpool kesulitan.

Pada Derby of England yang dilangsungkan di Old Trafford, Liverpool mencetak gol lebih dulu melalui James Milner pada menit ke-27. Bahkan usai gol tersebut, The Reds -julukan Liverpool- dinilai bermain lebih baik ketimbang tuan rumah selama 80 menit.

Namun ketika memasuki 10 menit akhir terakhir waktu normal, Man United mengubah strategi hingga akhirnya terselamatkan berkat gol Zlatan Ibrahimovic enam menit jelang bubaran. Menurut Klopp, hal itulah yang membuat Liverpool gagal meraih tiga poin.

“Di periode akhir pertandingan, Man United mulai memainkan operan bola panjang melalui Marouane Fellaini dan Zlatan Ibrahimovic. Setelah 80 menit bermain sepakbola tempo tinggi, tentu itu sangat sulit,” kata Klopp kepada BBC Sport, Senin (16/1/2017).

“Itu sangatlah intens. Mereka bermain bola panjang, itu adalah pertandingan yang liar. Ada terlalu banyak aksi dalam beberapa menit terakhir,” sambung pelatih berkebangsaan Jerman tersebut.