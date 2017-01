MANCHESTER UNITED VS LIVERPOOL: Mourinho Sebut Derby of England Kali Ini Sangat Menarik

MANCHESTER – Manajer Manchester United, Jose Mourinho, mengaku terkesan dengan laga yang mempertemukan timnya kontra Liverpool pada pekan 21 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Senin (16/1/2017). Menurut The Spesial One –julukan Mourinho, Derby of England kali ini sangat menarik untuk semua orang.

Pasalnya pada pertandingan tersebut, kedua tim benar-benar menunjukkan kualitas yang jauh dari biasanya. Baik Man United maupun Liverpool, keduanya sama-sama memberikan tekanan hingga wasit meniup peluit panjang pertandingan.

“Pertandingan berlangsung sangat menarik, bahkan bagi kedua kelompok suporter. Mereka sangat antusias sampai detik terakhir. Saya tidak berpikir pertandingan memiliki kualitas yang luar biasa,” ujar Mourinho, seperti dikutip dari BBC, Senin (16/1/2017).

“Kami tidak mencerminkan kualitas yang biasanya kami miliki dan Liverpool miliki tapi pertandingan itu sangat emosional, intens, dan agresif. Kami berjuang hingga akhir babak kedua,” terang pelatih berpaspor Portugal tersebut.

Pertandingan sendiri berakhir dengan skor 1-1 untuk kedua tim. Liverpool mencetak gol lebih dulu melalui James Milner di menit 27 sebelum akhirnya disamakan Zlatan Ibrahimovic enam menit jelang peluit panjang.