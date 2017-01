Waspadai Mkhitaryan, Jurgen Klopp: Ia Pemain Kelas Dunia!

MANCHESTER - Jelang laga super big match besok malam yang mempertemukan Manchester United vs Liverpool di Old Trafford dalam lanjutan Liga Primer Inggris 2016-2017, manajer The Reds, Jurgen Klopp, angkat bicara.

Menurut The Normal One, Man United kini memang sudah jauh lebih baik dibanding di awal musim 2016-2017. Salah satu pemain Setan Merah yang paling diwaspadai Klopp adalah Henrikh Mkhitaryan.

"Man United kini jelas lebih baik dan lebih percaya diri ketimbang saat kami menghadapinya pada Oktober 2016 (pertemuan pertama keduanya di musim ini yang berakhir 0-0 di Anfield)," buka Klopp seperti dilansir Soccerway.

"Pemain mereka mulai memahami satu sama lain. Contohnya saja Mkhitaryan, kini mereka bisa menggunakan kualitas terbaiknya, tidak seperti di awal musim. Mereka kini benar-benar tim yang berbeda," imbuh pelatih asal Jerman yang pernah bahu-membahu bersama Mkhitaryan di Borussia Dortmund ini.

"Mkhitaryan menggabungkan skill dengan permainan tempo tinggi. Penyelesaian akhir bagus, ia punya sikap yang santun dan pekerja keras. Bisa bermain di berbagai posisi dan tak diragukan kalau dia itu pemain kelas dunia!" pujinya.

"Kami akan pergi ke Manchester dengan kekuatan penuh, jadi kami sangat siap untuk tantangan di laga itu. Kami akan tampil kompetitif setelah kekalhan dari Southampton (di ajang Piala Liga tengah pekan ini)," tandas Klopp.