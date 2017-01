Bandingkan Dirinya dengan Klopp, Mourinho: Saya Lebih Cool!

MANCHESTER - Jelang laga super big match besok malam yang mempertemukan Manchester United vs Liverpool di Old Trafford dalam lanjutan Liga Primer Inggris 2016-2017, manajer Setan Merah, Jose Mourinho membandingkan dirinya dengan sosok juru taktik The Reds, Jurgen Klopp.

Mourinho mengklaim dirinya lebih kalem dan tenang ketimbang Klopp saat berada di touchline. Klopp memang dikenal sebagai sosok manajer yang sangat ekspresif kala memimpin timnya bertanding.

The Normal One tak akan segan untuk mencak-mencak ketika timnya dirugikan keputusan ofisial pertandingan. Eks manajer Borussia Dortmund itu juga tak akan ragu untuk melakukan selebrasi dengan meloncat-loncat saat anak-anak asuhnya mencetak gol.

Sementara itu, Mourinho sendiri kurang lebih juga tak kalah ekspresifnya dengan Klopp. The Special One kerap emosional kala timnya mencetak gol dan tak jarang juga naik pitam ketika wasit 'mendzalimi' timnya.

Meski demikian, Mou mengklaim bahwa dirinya lebih kalem dibanding Klopp saat berada di pinggir lapangan.

"Saya hanya berpikir saya dan Jurgen sama-sama suka ingin menang, seperti manajer-manajer lainnya yang juga suka untuk menang. Namun, saya tak yakin ia sekalem saya. Semua orang memiliki kepribadiannya sendiri, gaya melatihnya sendiri, memimpin tim, mungkin saja kami memiliki beberapa kualitas yang serupa," ucap Mourinho, disadur dari The Guardian.

"Jelasnya kami memiliki kualitas-kualitas lain yang membuat kami menjadi sosok manusia dan manajer yang sangat berbeda. Menjelang laga ini (Man United vs Liverpool), ia ingin segera memainkan laga ini sama seperti saya. Ia sama termotivasinya seperti saya. Saya yakin itu," sambung eks manajer Chelsea ini.

"Ya, saya bisa saja berlari-lari (di sepanjang pinggir lapangan) saat kami mencetak gol atau menang. Ya, saya masih bisa berlari jadi itu tak masalah," tandas pria Portugal tersebut.