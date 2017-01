Mourinho: Fans Manchester United di Stadion Sebaiknya Tiru Fans Liverpool

MANCHESTER - Manajer Manchester United, Jose Mourinho secara khusus meminta fans Setan Merah agar membuat Old Trafford menjadi riuh, sama seperti saat fans Liverpool menjamu mereka di Anfield.

Man United akan menjamu sang rival abadi di Old Trafford besok malam WIB dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Pada pertemuan pertama di musim ini, Setan Merah memang sempat kesulitan menghadapi 'teror' Liverpudlian di Anfield meski akhirnya mampu membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 0-0.

Mourinho sendiri sebelumnya sempat concern atas dukungan yang disuguhkan fans Man United saat melawan Hull City di ajang Piala Liga Inggris pada tengah pekan ini. The Special One mengaku tak puas dengan atmosfer flat di Old Trafford saat itu, meski Setan Merah akhirnya menang dengan skor 2-0.

Mou pun kini berharap para Red Army bisa total mendukung penuh Zlatan Ibrahimovic dan kolega saat melawan Liverpool.

"Sekarang adalah hanya masalah mendapatkan sedikit dukungan ekstra dalam pertandingan yang bagi mereka sedikit berarti lebih," buka Mourinho seperti dilansir Sportsmole.

"Ini tergantung pada mereka (fans Man United) untuk membuat sebuah pertandingan memiliki suatu arti yang lebih. Mereka harus membuat kami merasakan perasaan yang kami rasakan di Anfield. Kami jelas merasakan bahwa untuk para penggemar Liverpool laga kala itu lebih dari sebuah laga biasa," celoteh Mourinho seperti dimuat ESPN FC.

"Sekarang kami bermain di kandang sendiri, jadi kami harus memanfaatkan ini sebagai sebuah keuntungan. Old Trafford bisa menampung penggemar lebih besar ketimbang Anfield, jadi fans harus menjadi pemain ke-12 kami pada Minggu nanti," urainya.