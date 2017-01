Tolak Man City, Bek Bayern Pilih Gabung Schalke

GALSENKIRCHEN – Salah satu pemain bertahan milik Bayern Munich, yakni Holger Badstuber, memang sempat diisukan bakal bereuni dengan mantan pelatihnya, Josep Guardiola, di Manchester City pada bursa transfer musim dingin 2017.

Perjalanan karier Badstuber bersama Bayern memang tak lepas dari spekulasi dalam beberapa musim terakhir. Terlebih beberapa cedera yang diderita Badstuber membuat kiprahnya di Allianz Arena kian tidak menentu.

Bahkan kans Badstuber untuk mencicipi kans berkarier di Liga Inggris semakin membesar, setelah tersiar kabar bahwa manajemen Man City tengah berada di Munich untuk membahas kepindahannya. Namun entah dengan alasan apa, kesepatan tersebut urung terjadi.

Badstuber justru memutuskan untuk menerima tawaran bergabung dengan Schalke 04 dengan status pinjaman hingga akhir musim 2016-2017. Kebenaran kabar bergabungnya bek berusia 27 tahun tersebut diumumkan langsung oleh pihak Schalke melalui akun Twitter resminya belum lama ini.

Confirmed: @Badstuber will join #S04 on loan from @FCBayernEN, subject to a medical! More to follow... pic.twitter.com/O9RbVAXJUk