Fellaini, Pemain Penting Manchester United di Mata Mourinho

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, memuji kiprah Marouane Fellaini bersama timnya. Mou –sapaan akrab Mourinho– menyebut gelandang berpaspor Belgia sebagai peman penting Man United.

Fellaini tampil 90 menit saat Man United mengalahkan Reading 4-0 di babak III Piala FA akhir pekan lalu. Meski tidak berperan atas gol yang dicetak Man United, kehadiran gelandang berambut kribo memberi rasa aman kepada lini pertahanan Setan Merah.

Baru di laga kontra Hull City di babak semifinal Piala Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi, mantan gelandang Everton menunjukkan kepantasannya membela Man United. Bermain sejak menit 79 untuk menggantikan Juan Mata, Fellaini langsung menceploskan bola delapan menit berselang usai menerima assist Matteo Darmian.

“Ya, Fellaini bermain luar biasa dan itu alasan ia bermain di sini (Man United). Ia memiliki mental kuat. Fellaini bermain fenomenal kontra Reading dan ia tahu pemain yang penting bagi saya,” ujar Mourinho mengutip dari Four Four Two, Rabu (11/1/2017).

Gol yang dicetak Fellaini sedikit memperbaiki citranya di depan fans Setan Merah. Sebelumnya, gelandang bertubuh jangkung disebut fans Man United sering membawa kesialan bagi tim kesayangannya.