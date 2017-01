Hot Soccer: Piala Dunia 2026 Hadir dengan Format Baru

ZURICH – FIFA baru saja menggelar pertemuan di markas mereka, Zurich, Swiss. Pertemuan ini pun menghasilkan keputusan yang cukup penting, yakni Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara!

Seperti diketahui, Piala Dunia selama ini diikuti oleh 32 negara dan format ini akan berlaku hingga Piala Dunia 2022 mendatang.

Piala Dunia edisi pertama digelar pada 1930 di Uruguay. Kala itu turnamen tersebut hanya diikuti 13 tim. Namun, seiring berkembangnya zaman, pada akhirnya jumlah negara yang mengikuti turnamen terus sepakbola antar negara paling bergengsi di dunia terus bertambah.

Seperti dimuat laman resmi FIFA, nantinya di Piala Dunia 2026 akan dibagi dalam 16 grup. Setiap grupnya akan diisi tiga negara. Hal itu berbeda dengan format sebelumnya, dimana hanya ada delapan grup dan setiap grupnya diisi empat negara.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.