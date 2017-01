Resmi, Piala Dunia 2026 Diikuti 48 Negara

ZURICH – Dewan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) baru saja mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara.

Hal itu berarti, ada penambahan 16 negara. Sebelumnya dari Piala Dunia 1998 hingga 2022 mendatang, turnamen yang mempertemukan tim-tim terkuat dari seantero bumi tersebut diikuti 32 negara.

Dalam sejarahnya, atau di penyelenggaraan pertama pada 1930, Piala Dunia hanya diikuti 13 tim. Namun, seiring berkembangnya zaman dan tuntutan menambah kontestan, pada akhirnya jumlah negara yang mengikuti turnamen terus bertambah.

Nantinya di Piala Dunia 2026 akan dibagi dalam 16 grup. Setiap grupnya akan diisi tiga negara. Hal itu berbeda dengan format sebelumnya, yang mana ada delapan grup dan di setiap grupnya diisi empat negara.

Dengan bertambahnya jumlah kontestan, pencinta sepakbola Tanah Air boleh berharap Indonesia dapat berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Karena itu, PSSI selaku induk organisasi sepakbola Indonesia harus benar-benar membenahi segala kekurangan yang ada di dunia si kulit bulat Tanah Air.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.