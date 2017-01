Hanya Masalah Waktu Neymar Jadi Pemain Terbaik Dunia

SAO PAULO – Mantan fullback Timnas Brasil, Cafu, memprediksi bahwa Neymar da Silva Santos Junior akan meraih titel pemain terbaik di dunia. Menurut Cafu, hanya masalah waktu sampai Neymar benar-benar menjadi pemain terbaik sekolong jagat.

Nama Neymar melejit saat membela Santos di usia muda. Memiliki bakat di atas pemain muda kebanyakan, membuat raksasa Spanyol, Barcelona kepincut merekrut pemuda Brasil tersebut pada musim panas 2014.

Sempat mengalami kesulitan beradaptasi pada tahun perdana, Neymar sukses membalasnya satu musim berselang. Bersama Lionel Messi dan Luis Suarez, pemain berusia 24 tahun tersebut sukses mempersembahkan treble winner bagi Blaugrana –julukan Barca.

Atas keberhasilannya tersebut, Neymar sukses bersanding dengan Messi dan Cristiano Ronaldo dalam nominasi FIFA Ballon d’Or 2015 (sekarang bernama pemain terbaik FIFA). Pada tahun ini, Neymar menempati urutan keempat dalam daftar pemain terbaik dunia di ajang FIFA Football Award 2016 yang berlangsung dini hari tadi.

“Neymar tidak jauh dari mereka (Ronaldo dan Messi). Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan, ia akan bermain sebagai pemain terbaik di dunia,” ujar Cafu, seperti disadur dari Four Four Two, Selasa (10/1/2017).