Tim Terbaik FIFA FIFPro: Griezmann Absen, Real Madrid Berjaya

ZURICH—Acara FIFA Football Awards 2016 telah dimulai. Dalam agenda pertama, pihak penyelenggara memutuskan untuk mengumumkan tim terbaik yang terdiri dari 11 pemain sepakbola. Dalam 11 daftar tersebut ada lima pemain Real Madrid dan empat pemain Barcelona.

Dalam posisi penjaga gawang, kiper Bayern munich menjadi yang terbaik. Sementara di lini belakang terdapat pemain Juventus, Dani Alves, pemain Barcelona Gerard Pique, dan dua pemain Real Madrid Sergio Ramos dan Marcelo.

Pada lini tengah, nama pemain Real Madrid kembali mendominasi. Terdiri dari tiga pemain tengah, ada Luka Modric, Toni Kroos, dan Andres Iniesta yang menjadi pilihan anggota panel serta para fans yang mengikuti pemilihan suara.

Sementara itu di lini depan terdapat tiga penyerang. Seperti dugaan banyak pihak sebelumnya, Lionel Messi, Luis Suarez, dan Cristiano Ronaldo berhasil masuk dalam daftar tersebut.

Sementara penyerang Atletico Madrid, Antoine Griezmann serta penyerang Barcelona, Neymar tak masuk dalam daftar 11 pemain terbaik.

