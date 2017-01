Mourinho: Hull Akan Terima Kekalahan Ketiga di Old Trafford

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, menyebut Marco Silva selaku juru taktik Hull City sebagai sosok luar biasa. Namun, Mou –sapaan akrab Mourinho– menegaskan bukan berarti timnya akan kalah dari The Tigers –julukan Hull– saat bertemu di semifinal Piala Liga Inggris pada Rabu 11 Januari 2017 dini hari WIB.

Mou meyakini Man United akan kembali meraih kemenangan, layaknya tiga pertemuan terakhir keduanya di Stadion Old Trafford. “Saya melihat Marco (Silva) sebagai pria pintar dengan sikap luar biasa. Saya berharap ia tidak melakukan start yang baik. Ia akan melihat melihat Hull mengalami ketiga beruntun di Old Trafford,” ujar Mou mengutip dari The Independent, Selasa (10/1/2017).

Dalam tiga pertemuan terakhir di Old Trafford, Man United selalu menang atas Hull. Kemenangan terakhir terjadi di pekan 13 Liga Inggris 2014-2015. Saat itu Man United menang 3-0 lewat gol-gol yang dicetak Chris Smalling, Wayne Rooney dan Robin van Persie.

Sementara itu, Silva merupakan pelatih anyar Hull yang masuk menggantikan posisi Mike Phelan. Di laga debutnya menangani Abel Hernandez dan kawan-kawan, Silva membawa Hull mengalahkan Swansea City 2-0 di babak III Piala FA.

Namun, hasil itu tak bisa dijadikan tolok ukur, mengingat performa The Swans –julukan Swansea– juga lagi berantakan. Karena itu, Hull patut bekerja ekstra keras jika ingin meraih hasil positif di Old Trafford.