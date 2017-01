Juan Mata Enggan Remehkan Hull di Semifinal Piala Liga Inggris

MANCHESTER - Gelandang Manchester United, Juan Mata mewanti-wanti timnya untuk tidak menganggap remeh Hull City jelang laga leg pertama semifinal Piala Liga Inggris 2016-2017 dini hari nanti. Man United akan bertindak sebagai tuan rumah lebih dulu di leg pertama.

Man United sukses memperoleh kemenangan kedelapan mereka secara beruntun ketika mengalahkan Reading di putaran ketiga FA Cup di Old Trafford akhir pekan lalu. Kini armada Jose Mourinho pun dihadapkan dengan Hull yang tengah terpuruk di dasar klasemen pada klasemen Liga Primer Inggris.

Performa buruk The Tigers membuat mereka mendepak sang manajer, Mike Phelan baru-baru ini dan menggantikannya dengan Marco Silva. Sang pelatih anyar pun melakoni debutnya dengan mantap. Hull sukses mengalahkan tamunya, Swansea City 2-0 di ajang FA Cup.

Untuk itu, Mata pun meminta timnya untuk mewaspadai sang calon lawan. “Kami akan bermain di kandang melawan Hull City. Meski mereka berada di dasar klasemen Liga Primer, mereka baru saja menang melawan Swansea di FA Cup," tulis Mata di blog pribadinya, juanmata8.com.

"Saya yakin mereka akan datang ke Old Trafford dengan motivasi tambahan untuk coba mengalahkan kami. Mereka akan nothing to lose,” sambung pemain internasional Spanyol yang fasih bermain sebagai playmaker ataupun winger itu.