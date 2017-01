Hasil Lengkap Undian Putaran Keempat FA Cup

LONDON - Pengundian putaran keempat FA Cup musim ini telah rampung, kendati sejumlah klub termasuk beberapa perwakilan Liga Primer Inggris masih harus melakoni laga replay putaran ketiga.

Manchester United selaku juara bertahan cup competition tertua di dunia tersebut dipastikan akan bentrok dengan klub Championship, Wigan Athletic di Old Trafford.

Sementara itu runner-up musim lalu, Crystal Palace kemungkinan bakal bertemu Manchester City jika The Ciitzens mampu menyingkirkan Bolton Wanderers di laga replay.

Sedangkan Arsenal harus menunggu pemenang antara Norwich City dan Southampton, sementara Tottenham Hotspur bakal menjamu klub League Two, Wycombe Wanderers. Seluruh laga putaran keempat akan digelar pada 28 dan 29 Januari 2017.

Berikut hasil lengkap undian babak keempat FA Cup:

Tottenham Hotspur vs. Wycombe Wanderers

Derby County vs. Leicester City

Oxford United vs. Birmingham City/Newcastle United

Sutton United/AFC Wimbledon vs. Cambridge United/Leeds United

Liverpool/Plymouth Argyle vs. Wolverhampton Wanderers

Norwich City/Southampton vs. Arsenal

Ipswich Town/Lincoln City vs. Brighton & Hove Albion

Chelsea vs. Brentford

Manchester United vs. Wigan Athletic

Millwall vs. Watford

Crystal Palace/Bolton Wanderers vs. Manchester City

Middlesbrough vs. Accrington Stanley

Blackburn vs. Barnsley/Blackpool

Fulham vs. Hull City

Rochdale vs. Huddersfield Town

Burnley/Sunderland vs. Fleetwood/Bristol City