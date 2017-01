Kandaskan Football Plus, Kebumen United Juara Blend Futsal Nusantara Putri

BANDUNG - Kebumen United menegaskan dominasinya di peta persaingan tim putri Blend Futsal Nusantara. Bermain dalam final melawan Football Plus di GOR Institut Teknologi Bandung (ITB), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (9/1/2017) malam, Kebumen United menang dengan skor 7-3.

Hasil itu seolah melengkapi derita tim Jawa Barat di Blend Futsal Nusantara. Jika tim putri yang diwakili Football Plus menjadi runner up, tim putra yang diwakili Kamiada FC bahkan hanya menempati peringkat empat. Tapi baik Football Plus maupun Kamiada FC sama-sama lolos ke kompetisi profesional.

Sementara itu, di laga putri sebelumnya, Lady Phantom finis di peringkat ketiga setelah mengalahkan KJI Jambi dalam laga sebelumnya. Lady Phantom unggul telak 13-2 atas KJI Jambi.

Jalannya pertandingan

Duel adu taktik mengandalkan kolektivitas benar-benar tersaji sejak menit awal. Dua gol indah dari jarak seperempat lapangan bahkan langsung tersaji.

Menit pertama, Kebumen United mencetak gol melalui Maya Muharina. Beberapa detik kemudian, Sopia membuat kedudukan menjadi 1-1 lewat tendangan dari jarak seperempat lapangan.

Football Plus justru berbalik unggul pada menit keempat. Kali ini, pencetak gol adalah Annisa Nurul Aisyah. Skor 2-1 untuk keunggulan Football Plus.

Kebumen United merespon. Pada menit kesembilan, Nisma Francida mencetak gol untuk Kebumen United sekaligus mengubah skor jadi 2-2.

Serangan pun silih berganti terjadi. Kedua tim sama-sama bernafsu menambah pundi-pundi gol. Sejumlah peluang tercipta.

Tapi kiper kedua tim tampil apik mengawal gawangnya masing-masing dengan memblok sejumlah sepakan lawan. Aksi kedua kiper pun berkali-kali mendapat tepuk tangan penonton yang hadir di lokasi.

Ketatnya permainan berjalan hingga akhir babak pertama. Skor bahkan harus berakhir sama kuat 2-2.

Di babak kedua, Kebumen United tampil agresif. Menit 21, Kebumen United unggul 3-2 melalui gol yang dicetak Maya Muharina.

Maya Muharina kembali jadi mimpi buruk bagi Footbal Plus. Ia mencetak gol ketiganya dalam laga itu pada menit 24. Kebumen United menjauh dengan skor 4-2.

Football Plus berusaha mengejar ketertinggalan dengan melakukan banyak serangan. Keasyikan menyerang, mereka justru lengah dan kembali kebobolan. Kali ini, Kebumen United menambah gol melalui Dinar Kartika Sari pada menit 25 sekaligus memperlebar skor menjadi 5-2.

Upaya Football Plus menambah gol akhirnya berbuah hasil pada menit 29. Bola silang hasil tendangan Tia Tri membentur salah seorang pemain Kebumen FC dan menjadi gol. Skor menjadi 5-3 untuk keunggulan Kebumen United.

Kebumen United kembali di atas angin. Menit 37, mereka unggul 6-3 berkat gol yang dicetak Maya Muharina. Itu sekaligus jadi gol keempat Maya dalam laga tersebut.

Derita Football Plus bertambah, Kebumen United menambah skor menjadi 7-3 pada menit 38 melalui gol Nisma Francida. Skor 7-3 pun bertahan hingga laga usai. Kebumen United keluar sebagai juara. Mereka mendapat hadiah sebanyak Rp100 juta.