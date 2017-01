Temani Istri Melahirkan, Harry Kane Absen Bela Tottenham Lawan Aston Villa

TOTTENHAM – Penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane, harus absen kala timnya berhadapan dengan Aston Villa dalam lanjutan Piala FA musim ini, Minggu 8 Januari 2017. The Lilywhites –julukan Tottenham– berhasil mengunci kemenangan dengan dua gol tanpa balas.

Kane harus absen untuk menemani istrinya, Kate Goodland, yang melahirkan anak pertama mereka. Kehadiran anak pertamanya membuat Kane merasa senang. Pemain asal Inggris itu dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Ivy Jane Kane.

Kebahagiaan itu nampak dari kedua pasangan. Bahkan, Kane mengungkapkan kebahagiaannya tersebut melalui akun Twitter pribadinya.

Dia menyebutkan nama putri pertamanya di akun Twitternya sekaligus berat badan putrinya sewaktu dilahirkan. Tentu ini menjadi kado awal tahun yang paling membahagiakan bagi pemain asal Inggris tersebut.

Me and @KateGoodlandx had our beautiful baby girl this morning, Ivy Jane Kane at 7:30am. Weighing 7.8pounds. Amazing feeling, so proud!😍❤👶🏼