Ini Best XI Indonesia Soccer Championship 2016

BANDUNG - Awarding alias pemberian penghargaan untuk kompetisi Indonesia Soccer Championship 2016 digelar di Hotel Aryaduta Bandung, Minggu (8/1/2017) malam WIB, usai gelaran Kongres PSSI 2017.



Ya, acara penghargaan untuk best player, top scorer, termasuk best eleven kompetisi dihelat usai sambutan Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi. Sampai berita ini diturunkan, baru peraih top scorer, best fair play team, serta best eleven yang diketahui.



Top Scorer/Golden Boot: Alberto Goncalves (Sriwijaya FC) / 25 gol dari 30 penampilan



Best Fair Play Team: Persib Bandung



Best XI ISC 2016 (4-3-3): Wahyu Tri Nugroho (Bhayangkara FC); Yustinus Pae (Persipura), Hamka Hamzah (Arema Cronus), Fachrudin Aryanto (Sriwijaya FC), Toni Sucipto (Persib); Rasyid Bakri (PSM), Bayu Pradana (Mitra Kukar), Evan Dimas (Bhayangkara FC); Boaz Solossa (Persipura), Alberto Goncalves (Sriwijaya FC), Marcel Silva (Semen Padang).



Pelatih: Robert Rene Alberts (PSM)