Riyad Mahrez Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Afrika

KAIRO—Pemain terbaik Liga Inggris 2015-2016, Riyad Mahrez, kembali mendapat penghargaan terkait kiprahnya bersama Leicester City pada musim lalu. Dirinya baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik Benua Afrika oleh Federasi Sepakbola Afrika (CAF).

Pemain asal Algeria tersebut berhasil mengalahkan pesaing lainnya seperti penyerang utama Borussia Dortmund, Pierre Emerick Aubameyang. Tahun lalu, Aubameyang berhasil menjadi pemain terbaik Afrika.

Perjalanan Mahrez musim lalu memang sanget impresif. Dalam seluruh pertandingan yang ia jalani bersama The Foxes, Mahrez sukses menyarangkan 17 gol dan mencatatkan 11 assist. Kehebatan tersebut membuat dirinya sempat menjadi incaran banyak tim besar.

Selain memberikan gelar Liga Inggris pertama bagi Leicester City, Mahrez juga sukses membawa Leicester menuliskan sejarah pertama mereka di kompetisi Liga Champions. Tak tanggung-tanggung, pasukan Claudio Ranieri bahkan berhasil lolos ke babak 16 besar.

Riyad Mahrez is the African Player of the Year, collecting 361 of the votes https://twitter.com/hashtag/GloCAFAwards2016?src=hash">#GloCAFAwards2016 https://t.co/12s7BMsGRc">pic.twitter.com/12s7BMsGRc