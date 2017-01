Real Madrid Sering Menang jika Cristiano Ronaldo Absen

MADRID – Dalam satu tahun terakhir, Cristiano Ronaldo sudah 11 kali absen membela Real Madrid. Biasanya Ronaldo absen karena cedera atau diistirahatkan sang pelatih, Zinedine Zidane.

Saat Los Blancos –julukan Madrid– bersua Sevilla di 16 besar Copa del Rey pada Kamis (5/1/2017) dini hari WIB, Ronaldo tidak dimainkan karena Zidane mengistirahatkan sang megabintang. Meski tanpa Ronaldo, Madrid justru tampil luar biasa.

Madrid sukses mencukur Los Nervionenses –julukan Sevilla– dengan skor 3-0! Kemenangan itu membuat satu kaki Madrid sudah menapak babak perempatfinal.

Namun ternyata, bukan kali ini saja Madrid meraih hasil positif tatkala tak dibela kapten Timnas Portugal. Seperti yang sudah diutarakan di atas, dalam kurun satu tahun terakhir Ronaldo absen di 11 pertandingan.

Hasilnya? Madrid sukses meraih 10 kemenangan dan hanya mendulang satu hasil imbang. Meski begitu, bukan berarti Madrid tak membutuhkan jasa Ronaldo. Tenaga dan motivasi ayah satu anak tersebut masih dibutuhkan Madrid.

90,9% - Under Zidane, Real Madrid have won 10 out of 11 games without Cristiano Ronaldo (D1), scoring an average of 3 goals per game. Team pic.twitter.com/TOKzIueAiH