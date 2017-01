Trio MSN Kembali Latihan dengan Barca

BARCELONA - Trio MSN, yakni Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar da Silva, sudah kembali dari masa liburannya untuk berlatih dengan Barcelona. Kembalinya Trio MSN ke pusat pelatihan dipamerkan secara langsung oleh Barca.

Melalui akun Twitter resminya, Barca mengunggah foto-foto sesi latihan pertama di 2017. Dalam foto-foto tersebut, terlihat jelas Messi, Suarez, dan Neymar. Tak hanya Trio MSN, sesi latihan juga telah diikuti oleh para pemain Blaugrana –julukan Barcelona– lainnya, seperti Andres Iniesta dan Javier Mascherano.

Sebagaimana diwartakan Goal, Selasa (3/1/2017), hampir seluruh pemain Barca mengikuti sesi latihan pertama usai jeda musim dingin. Hanya ada satu pemain yang absen pada latihan kali ini, yakni kiper Jasper Cillesen yang harus menjalani perawatan selama dua pekan akibat cedera betis.

Latihan Barca kali ini dilakukan untuk mempersiapkan diri jelang pertandingan babak 16 besar Copa del Rey 2016-2017 melawan Athletic Bilbao. Laga kontra pasukan Ernesto Valverde tersebut akan berlangsung di San Mames pada Kamis 5 Januari 2016 dini hari WIB.

Setelah melawan Athletic, Barca akan mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan Liga Spanyol pekan ke-17, tepatnya pada Senin 9 Januari 2017 dini hari WIB. Lawan yang akan dihadapi Messi dan kawan-kawan adalah Villarreal.

