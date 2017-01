Hasil Lengkap Liga Inggris Tadi Malam

ENAM laga matchweek ke-20 Liga Inggris 2016-2017 digelar malam dan dini hari tadi. Hasil-hasil positif dipetik tim-tim besar, namun Liverpool harus pulang membawa kekecewaan dari markas Sunderland.

Liverpool ditahan imbang Sunderland 2-2 di Stadium of Light. Dengan hasil ini, The Reds pun gagal mempertipis jarak dengan Chelsea yang ada di puncak klasemen. Jika Chelsea mampu menang atas Tottenham Hotspur pada tengah pekan ini, gap dengan Liverpool di peringkat dua pun akan membesar menjadi delapan poin!

Di saat yang bersamaan, Manchester City berhasil memetik poin sempurna. Meski bermain dengan 10 orang setelah Fernandinho diusir wasit di menit 32, pasukan Pep Guardiola tetap bisa menang tipis 2-1 atas Burnley FC. Dua gol kemenangan The Citizens dicetak Gael Clichy dan Sergio Aguero.

Dengan kemenangan ini, Man City pun naik ke peringkat tiga. Manchester Biru menggeser Arsenal yang baru akan bermain melawan tuan rumah Bournemouth dini hari nanti.

Tak ketinggalan, Manchester United juga memetik kemenangan atas West Ham United. Setan Merah membawa pulang kemenangan 2-0 dari London Stadium.

Catatan penting dari hasil ini, Man United pun sukses melanjutkan rekor 13 pertandingan tanpa kalah di semua kompetisi, sekaligus kemenangan keenam secara beruntun di Liga Primer Inggris. Sementara kalau dihitung dari semua ajang, Setan Merah telah tujuh kali menang beruntun.

Sayang, Paul Pogba dan kawan-kawan masih belum beranjak dari peringkat keenam. Mereka kini mengumpulkan poin yang sama dengan Spurs, tapi Spurs unggul selisih gol dan masih punya tabungan satu laga.

Berikut hasil lengkap Liga Inggris malam dan dini hari tadi:

Middlesbrough vs Leicester City 0-0

Everton vs Southampton 3-0

Manchester City vs Burnley 2-1

Sunderland vs Liverpool 2-2

West Bromwich Albion vs Hull City 3-1

West Ham United vs Manchester United 0-2