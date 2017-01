West Brom Hajar Hull 3-1 di The Hawthorns

WEST BROMWICH - West Bromwich Albion melakoni comeback gemilang untuk mengalahkan tamunya, Hull City 3-1 di The Hawthorns, Senin (2/1/2017) malam WIB dalam laga pekan ke-20 Liga Primer Inggris 2016-2017.

Sempat tertinggal 0-1 di paruh pertama lewat gol Robert Snodgrass, Albion mampu menyarangkan tiga gol di babak kedua. Chris Brunt, Gareth McAuley, dan James Morrison masing-masing mencetak satu gol.

Babak Pertama

Di 10 menit pertama, Albion benar-benar menguasai dan praktis laga berjalan setengah lapangan. Duo gelandang Darren Fletcher dan Claudio Yacob dengan nyaman mengalirkan bola.

Sayang, final ball dari Albion masih buruk, sehingga Salomon Rondon sebagai lone striker pun belum bisa mendapat peluang yang benar-benar bersih.

Justru Hull yang malah mendapat peluang bersih pertama. Menit 13, sepakan free kick sang bintang, Robert Snodgrass mampu ditepis secara gemilang oleh kiper Albion, Ben Foster.

Hull perlahan-lahan mulai menemukan ritme permainan mereka. Menit 18, Snodgrass lagi-lagi menghadirkan ancaman. Umpan sepak pojoknya mampu disambut Michael Dawson. Sayang tembakan kaki kiri centre-back Hull itu setelah mengontrol bola masih menyamping dari gawang Foster.

Menit 20, petaka hadir bagi Albion! Hull melancarkan serang balik cepat. Ahmed Elmohamady mengirim crossing cantik dari sisi kanan. Robert Snodgrass yang merangsek masuk ke kotak penalti Albion pun melakukan finishing cantik first time kaki kiri. Kiper Albion, Ben Foster praktis tak bisa berbuat banyak. Hull unggul 1-0!

Setelah gol ini, Albion mencoba bereaksi cepat mencari gol penyama kedudukan. Sayang, meski menguasai ball possession, pasukan Tony Pulis kerap buntu di final third. Rondon pun seperti terisolasi sendirian di depan.

Sementara itu, Hull juga sesekali bisa kembali merepotkan pertahanan Albion. Ya, semua karena Snodgrass, bintang The Tigers yang sepertinya tengah on fire. Playmaker andalan Timnas Skotlandia itu memang menjadi poros serangan bagi Hull. Ya, one man show Snodgrass cukup membuat pendukung tuan rumah ketar-ketir.

Menit 40, Hull lagi-lagi mengancam gawang Albion. Namun, tendangan keras jarak jauh Tom Huddlestone untungnya masih bisa ditepis Foster. Sampai babak pertama usai, skor masih 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Babak Kedua

Albion langsung menggebrak sejak awal babak kedua demi bisa mendapatkan gol penyeimbang. Albion pun akhirnya memecah kebuntuan mereka pada menit 48.

Gol yang simpel, Chris Brunt berhasil menyambut sepak pojok Matt Phiilips dengan tandukan maut yang tak bisa dijangkau kiper Hull, David Marshall. Skor kini sama kuat 1-1!

Setelah itu, Albion kian bernafsu untuk menambah gol. Mereka pun kian mengurung Hull di barisan pertahanan mereka sendiri. Albion pun akhirnya unggul untuk pertama kalinya atas sang tamu. Gareth McAuley membawa The Baggies unggul 2-1 di menit 62.

Proses gol ini mirip dengan gol pertama Albion yang diciptakan Brunt. Phillips kembali melepas sepak pojok, dan kali ini McAuley yang menyambutnya dengan header yang brilian.

Bola tandukan McAuley sebenarnya bisa dihalau salah satu pemain Hull tepat di garis gawang. Ya, off the line! Namun, setelah diobservasi lewat goal line technology, wasti Mark Clattenburg akhirnya mengesahkan gol ini.

Albion pun unggul 2-1, gol keempat McAuley di ajang Liga Primer Inggris musim ini. Well, not bad untuk seorang yang berposisi sebagai centre-back.

Albion kian menambah penderitaan Hull di menit 73, kali ini via James Morrison. Sang gelandang memanfaatkan loose ball yang jatuh padanya dengan finishing kaki kiri dari jarak 10-yards. Albion kian mantap, mereka kini unggul 3-1.

Setelah gol ini, tempo permainan sedikit melambat. Albion mengendurkan serangan mereka, sementara Hull juga seperti tidak bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Sampai laga usai, kedudukan 3-1 untuk tuan rumah tetap bertahan.

Berikut susunan pemain kedua tim:

West Brom XI: Foster; Dawson, McAuley, Evans/Nyom, Brunt; Yacob, Fletcher; Phillips, Morrison, Chadli/Robson-Kanu; Rondon/McClean.

Hull XI: Marshall, Maguire, Davies/Henriksen, Dawson, Elmohamady, Huddlestone, Livermore, Snodgrass, Clucas, Mbokani/Mason, Diomande.