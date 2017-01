Robert Snodgrass Jadi Pembeda Babak Pertama West Brom vs Hull

WEST BROMWICH – Tuan rumah West Bromwich untuk sementara tertinggal 0-1 dari Hull City pada babak pertama laga pekan ke-20 Liga Primer Inggris 2016-2017 di The Hawthorns, Senin (2/1/2017) malam WIB. Laga ini sendiri bisa Anda saksikan di Okezone.

Babak Pertama

Di 10 menit pertama, Albion benar-benar menguasai dan praktis laga berjalan setengah lapangan. Duo gelandang Darren Fletcher dan Claudio Yacob dengan nyaman mengalirkan bola.

Sayang, final ball dari Albion masih buruk, sehingga Salomon Rondon sebagai lone striker pun belum bisa mendapat peluang yang benar-benar bersih.

Justru Hull yang malah mendapat peluang bersih pertama. Menit 13, sepakan free kick sang bintang, Robert Snodgrass mampu ditepis secara gemilang oleh kiper Albion, Ben Foster.

Hull perlahan-lahan mulai menemukan ritme permainan mereka. Menit 18, Snodgrass lagi-lagi menghadirkan ancaman. Umpan sepak pojoknya mampu disambut Michael Dawson. Sayang tembakan kaki kiri centre-back Hull itu setelah mengontrol bola masih menyamping dari gawang Foster.

Menit 20, petaka hadir bagi Albion! Hull melancarkan serang balik cepat. Ahmed Elmohamady mengirim crossing cantik dari sisi kanan. Robert Snodgrass yang merangsek masuk ke kotak penalti Albion pun melakukan finishing cantik first time kaki kiri. Kiper Albion, Ben Foster praktis tak bisa berbuat banyak. Hull unggul 1-0!

Setelah gol ini, Albion mencoba bereaksi cepat mencari gol penyama kedudukan. Sayang, meski menguasai ball possession, pasukan Tony Pulis kerap buntu di final third. Rondon pun seperti terisolasi sendirian di depan.

Sementara itu, Hull juga sesekali bisa kembali merepotkan pertahanan Albion. Ya, semua karena Snodgrass, bintang The Tigers yang sepertinya tengah on fire. Playmaker andalan Timnas Skotlandia itu memang menjadi poros serangan bagi Hull. Ya, one man show Snodgrass cukup membuat pendukung tuan rumah ketar-ketir.

Menit 40, Hull lagi-lagi mengancam gawang Albion. Namun, tendangan keras jarak jauh Tom Huddlestone untungnya masih bisa ditepis Foster. Sampai babak pertama usai, skor masih 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Berikut susunan pemain kedua tim:

West Brom XI: Foster; Dawson, McAuley, Evans/Nyom, Brunt; Yacob, Fletcher; Phillips, Morrison, Chadli; Rondon.

Hull XI: Marshall, Maguire, Davies, Dawson, Elmohamady, Huddlestone, Livermore, Snodgrass, Clucas, Mbokani, Diomande.