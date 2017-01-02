Alex Iwobi Gandakan Keunggulan Arsenal

Aditya Wahyutomo
Senin, 2 Januari 2017 - 00:16 wib
LONDON—Arsenal berhasil mencetak gol dengan cepat pada awal babak kedua. Memanfaatkan serangan dari sisi kanan pertahanan Watford, Alex Iwobi menyundul bola ke gawang Crystal Palace. Bola sempat dihalau oleh Joel Ward namun bola terlalu deras untuk ditahan.
Arsenal XI: Cech, Bellerin, Gabriel, Koscielny (c), Monreal, Elneny, Xhaka, Iwobi, Alexis Sanchez, Lucas, Olivier Giroud.
Cadangan: Ospina, Maitland-Niles, Mustafi, Coquelin, Reine-Adélaïde, Ramsey, Ox.
Crystal Palace XI: Hennessey; Kelly, Dann (c), Tomkins, Ward; Cabaye, Flamini, Puncheon; Townsend, Zaha; Benteke.
Cadangan: Speroni, Fryers, Husin, Mutch, Sako, Lee, Campbell.
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