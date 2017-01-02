Alex Iwobi Gandakan Keunggulan Arsenal

Aditya Wahyutomo

Senin, 2 Januari 2017 - 00:16 wib

0 Komentar

LONDON—Arsenal berhasil mencetak gol dengan cepat pada awal babak kedua. Memanfaatkan serangan dari sisi kanan pertahanan Watford, Alex Iwobi menyundul bola ke gawang Crystal Palace. Bola sempat dihalau oleh Joel Ward namun bola terlalu deras untuk ditahan.

Arsenal XI: Cech, Bellerin, Gabriel, Koscielny (c), Monreal, Elneny, Xhaka, Iwobi, Alexis Sanchez, Lucas, Olivier Giroud.
Cadangan: Ospina, Maitland-Niles, Mustafi, Coquelin, Reine-Adélaïde, Ramsey, Ox.

Crystal Palace XI: Hennessey; Kelly, Dann (c), Tomkins, Ward; Cabaye, Flamini, Puncheon; Townsend, Zaha; Benteke.
Cadangan: Speroni, Fryers, Husin, Mutch, Sako, Lee, Campbell.

share

Tulis komentar disclaimer
0 komentar
Berita terkait Arsenal 2016-2017
berita terbaru
Latest news
more
klasemen
  • Liga Inggris
    Tim Poin
    1 Chelsea FC 49
    2 Liverpool 43
    3 Manchester City 39
    4 Arsenal FC 37
    more
  • Liga Spanyol
    Tim Poin
    1 Real Madrid CF 37
    2 FC Barcelona 34
    3 Sevilla 33
    4 Athletic Madrid 31
    more
  • Liga Italia
    Tim Poin
    1 Juventus 42
    2 AS Roma 38
    3 Napoli 35
    4 Lazio 34
    more
  • Liga Jerman
    Tim Poin
    1 FC Bayern Munich 39
    2 Red Bull Leipzig 36
    3 Hertha BSC 30
    4 Eintracht Frankfurt 29
    more