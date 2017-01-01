Gol Akrobatik Giroud Bawa Arsenal Unggul

Aditya Wahyutomo
Minggu, 1 Januari 2017 - 23:22 wib
LONDON—Penyerang asal Prancis, Olivier Giroud berhasil megejutkan seluruh penghuni Emirates Stadium. Melawan Crystal Palace, Giroud berhasil mencetak gol indah dan membuat Arsenal unggul 1-0.
Berawal dari serangan balik, Sanchez yang berlari dari sisi kiri lapangan melihat Giroud berlari di dalam kotak penalti Palace. Sanchez yang kemudian mengumpan bola langsung disambut dengan tendangan akrobatik Giroud yang memiliki kemiripan dengan gol indah Henrikh Mkhitaryan.
Arsenal XI: Cech, Bellerin, Gabriel, Koscielny (c), Monreal, Elneny, Xhaka, Iwobi, Alexis Sanchez, Lucas, Olivier Giroud.
Cadangan: Ospina, Maitland-Niles, Mustafi, Coquelin, Reine-Adélaïde, Ramsey, Ox.
Crystal Palace XI: Hennessey; Kelly, Dann (c), Tomkins, Ward; Cabaye, Flamini, Puncheon; Townsend, Zaha; Benteke.
Cadangan: Speroni, Fryers, Husin, Mutch, Sako, Lee, Campbell.
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