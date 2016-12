MNC Channel dan Indovision Adakan Nobar Liverpool vs Manchester City

JAKARTA - Malam pergantian tahun tinggal menunggu jam. Semua masyarakat sangat antusias menanti tahun baru dengan berbagai harapan dan mimpi.



Menyambut malam pergantian tahun yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat, MNC selaku salah satu media terbesar di Indonesia tak kehabisan akal untuk menemani para masyarakat untuk menghabiskan malam tahun baru bersama.



Bertempat di Piazza Gandaria City, MNC selaku Official Broadcaster Liga Inggris mengadakan acara nonton bareng dengan tema The British is Calling. Acara ini akan menyuguhkan pertandingan Liverpool vs Manchester City. laga sengit ini akan diselenggarakan pada Minggu 1 Januari 2017 pukul 00.30 dini hari WIB.



Pertandingan ini tentunya akan sangat seru dan sayang untuk dilewatkan, karena laga ini mempertemukan dua pelatih anyar dari dua klub papan atas Liga Inggris. Pelatih Liverpool, Jurgen Kloop dan Manchester City, Josep Guardiola merupakan dua pelatih hebat yang pernah bersaing di ajang Bundesliga. Saat itu Klopp masih menangani Borussia Dortmund, sementara Guardiola menangani Bayern Munich.



Semua orang dapat berkunjung dan menyaksikan acara ini secara cuma-cuma. Pasalnya acara ini memang dibuat untuk menemani masyarakat Jakarta khususnya para pencinta sepakbola yang ingin menghabiskan waktunya menonton acara sepakbola di malam tahun baru.