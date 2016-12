Jalani Tahun Fantastis, Fullback Manchester United Ucapkan Terima Kasih kepada Fans

MANCHESTER – Fullback kanan Manchester United, Timothy Fosu-Mensah mengucapkan terima kasih kepada fans timnya usai menjalani tahun fantastis sepanjang 2016 ini. Ucapan terima kasih diucapkan pesepakbola berpaspor Belanda di akun resmi Twitter-nya @timboo95.

Thankyou fans for the amazing support This year 2016 ❤️❤️ @manchesterunited #manchesterunited pic.twitter.com/igTWdldhVM