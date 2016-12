Carlos Tevez Resmi Gabung Shanghai Shenhua

SHANGHAI – Teka-teki klubnya selanjutnya dari penyerang Argentina, Carlos Tevez, akhirnya terjawab. Tevez resmi didatangkan Shanghai Shenhua setelah anggota Liga Super China tersebut menyetor 9 juta pounds atau sekira Rp148 miliar kepada Boca Juniors.

Shanghai memiliki ambisi besar dengan mendatangkan Tevez. Mereka mengincar trofi Liga Super China 2017 dan melaju jauh di ajang Liga Champions Asia 2017. Terkait Liga Champions Asia, Shanghai harus melakoni laga playoff terlebih dulu untuk memastikan satu tempat di fase grup.

Bermain di Asia merupakan pengalaman pertama Tevez. Sebelumnya, Tevez lebih banyak menghabiskan kariernya di Eropa dengan membela tim-tim seperti West Ham United, Manchester United, Manchester City dan Juventus.

Setelah meninggalkan Juventus, Tevez sempat pulang kampung ke Boca Juniors. Membela Boca selama satu tahun, Tevez memutuskan kembali berpetualang dengan hengkang ke Shanghai.

Boca sendiri merupakan klub profesional pertama Tevez. Saking cintanya kepada sang pemain, tim asuhan Guillermo Barros Schelotto mendoakan Tevez sukses di Asia bersama Shanghai.

Argentina striker Carlos Tevez has completed a move to #ShanghaiShenhua! Can he lead them to #ACL2017 glory? pic.twitter.com/6ZXC6OTs3H