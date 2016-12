Rincon Jalani Tes Medis di Juventus

TURIN—Pemain berpaspor Venezuela, Thomas Rincon selangkah lagi bergabung dengan raksasa Italia, Juventus. Saat ini hanya tes medis lah yang menjadi pembatas bagi Rincon dengan klub yang sukses menjuarai Serie A musim lalu tersebut.

Seperti diberitakan akun Twitter resmi Juventus, Thomas Rincon telah tiba di Turin untuk melakukan tes medis. Dalam informasinya, Juventus mengunggah foto Rincon tengah berpose di samping pohon Natal dengan disaksikan oleh beberapa awak media.

“Thomas Rincon telah hadir di Turin! Saat ini tes medis untuk warga negara Venezuela tersebut tengah berlangsung,” tulis Juventus.

Rincon dikabarkan akan berseragam Juventus dengan status sebagai pemain pinjaman. Namun dalam kontrak kerja yang akan segera ditandatangani, Juventus memiliki hak untuk mempermanenkan sang pemain di akhir musim dengan dana sebesar 8 juta euro.

Rincon bergabung ke Genoa dari Hamburg pada 2014. Selama bermain untuk Genoa ia berhasil mengemas 78 pertandingan dengan total tiga gol.

Tomas #Rincon has arrived in Turin! Medical now underway for the Venezuelan! pic.twitter.com/3iEjqNTfib