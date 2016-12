Jadi Komoditi Panas di Bursa Transfer, Sakho Diperebutkan Lima Klub

LIVERPOOL - Bek terbuang Liverpool, Mamadou Sakho, kabarnya kini tengah diincar oleh lima klub Eropa. Seperti diklaim Goal International, AC Milan, Inter Milan, dan klub lama Sakho, yakni PSG, menjadi tiga dari lima klub tersebut.

Seperti diketahui, sang centre-back kini tengah diasingkan manajer The Reds, Jurgen Klopp karena masalah kedisiplinan yang berkelanjutan. The Normal One juga sempat menegaskan baru-baru ini kalau Sakho bakal dilego pada bursa transfer Januari 2017 nanti.

Menurut laporan teranyar, PSG kini menjadi salah satu peminat bek berusia 26 tahun itu. Duo Milan pun sudah memantau situasi Sakho walau belum ada tawaran resmi.

Selain tiga klub besar itu, West Bromwich Albion dan LOSC Lille kabarnya juga turut menaruh ketertarikan. Adapun Sakho sendiri belum banyak bicara soal rencananya untuk masa mendatang, walau sempat menegaskan niat bertahan di Anfield.