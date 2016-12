Cibir Rezim David Moyes di Man United, Bryan Robson: Ia yang Salah, Bukan Klub!

MANCHESTER - Legenda hidup Manchester United, Bryan Robson, menyoroti rezim David Moyes di Setan Merah pada musim 2013-2014 silam.

Captain Marvel -julukan Robson ketika bermain dulu- meyakini kalau Moyes melakukan kesalahan saat dia memutuskan mengganti semua staf pelatih warisan Sir Alex Ferguson dengan orang-orang kepercayaannya. Robson yakin kalau Moyes telah mempersulit dirinya sendiri.

Seperti diketahui, Moyes merupakan mantan pelatih Man United. Pelatih asal Skotlandia itu ditunjuk menggantikan Fergie pada 2013. Namun hanya 10 bulan melatih, Moyes akhirnya dipecat pada April 2014.

Dan dikatakan Robson, Moyes telah melakukan kesalahan besar saat dirinya datang ke Old Trafford. Kesalahan itu adalah menyingkirkan nama-nama staf pelatih sisa warisan Sir Alex macam Mike Phelan, Rene Meulensteen, dan Eric Steele.

"Moyes berjalan masuk ke pekerjaan terbesar di dunia dan menggantikan pelatih tersukses di dunia, tapi dia butuh bantuan yang tepat," buka Captain Marvel kepada The Sun.

"Saya tak ingin dilihat mengolok-olok Moyes. Tapi bagi saya, pertanyaan yang terbesar adalah mengapa dia menyingkirkan staf pelatih dan membawa orang-orangnya, yang mana tak ada satupun dari mereka telah memenangkan sesuatu (trofi) sebagai pelatih," sambungnya.

"Moyes membuat keputusan yang menurutnya benar. Tapi staf pelatih di bawah Sir Alex, mereka adalah pondasi Anda. Mereka tahu skuat luar dalam, mereka mengerti detak jantung klub. Saya kira Moyes membuat sulit dirinya sendiri, jadi ia yang salah waktu itu, bukan klub," tandas sang legenda.

Moyes sendiri telah melakoni comeback pertamanya ke Old Trafford setelah didepak pada Senin 26 Desember 2016 malam WIB. Pria berusia 53 tahun itu memimpin tim yang dibesutnya kini, Sunderland ke Old Trafford dalam laga Boxing Day. Sayang, The Black Cats harus takluk dengan skor 1-3.