Mkhitaryan Lengkapi Penderitaan Moyes dan Sunderland

MANCHESTER - Manchester United memperlebar keunggulan mereka atas Sunderland asuhan David Moyes di menit 86.

Zlatan Ibrahimovic dari sayap kanan melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti Sunderland. Umpan tersebut sedikit dibelakang Mkhitaryan, namun pemain internasional Armenia itu berhasil bisa menjangkau bola dan mencetak gol menggunakan tumitnya. What a goal!

Well, comeback pertama Moyes ke Old Trafford setelah dipecat sebagai manajer Man United pada April 2014 ini nampaknya berubah menjadi mimpi buruk bagi The Chosen One.